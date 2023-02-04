Hakkari Belediyesi, 14 araç ve 40 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi, 14 araç ve 40 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari’de kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte kara gömülen çarşı merkezinde belediye ekipleri tarafından 3 ayrı koldan çalışma başlatıldı. 14 araç ve 40 personel ile yapılan çalışmalarda kent merkezinde biriken kar yığınları, kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkartılıyor. Araçların giremediği yerler ise belediyenin kürekli kar timleri tarafından temizleniyor. Yaklaşık iki gündür kamyonlarla şehir dışına kar taşıyan belediye ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.