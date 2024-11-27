Hakkari Belediyesinin kar timleri, kar yağışının ardından kaldırım ve yolları temizlemeye başladı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle belediye hazır kıta ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler olumsuz bir durumun yaşanmaması için karla kaplanan yüksek kesimlerdeki Berçeler, Yeni ve Merzan mahallelerinde çalışma başlatarak yolları açık tuttu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri refüj arasındaki ağaçların kırılmaması için ağaçları kar yığınlarından arındırdı. Sabah saatlerinde buzlanan yollara yönelik kentin değişik mahallelerinde tuzlama çalışması başlatıldı.

Kar yağışının durmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran kar timleri; Cumhuriyet, Bulvar, İstiklal ve Altay caddeleri başta olmak üzere bütün cadde ve kaldırımları karlardan arındırıldı.

Hakkari Belediyesi koordinesinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü kar timlerince ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılırken, yayaların kullandığı kaldırımlar ise ekipler tarafından küreklerle temizlendi.