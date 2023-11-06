Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasında tahribata uğramış yollarda asfalt yama çalışması başlattı.

Kentin bazı noktalarında sıcak asfalt çalışmaları ve kilit taşı çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, diğer taraftan ise bozulmuş ve tahrip olmuş yerlerde asfalt yama çalışmalarıyla yolları yenileniyor. Belediye ekipleri; Bulak Mahallesi Tuğanlar ve Ensar Vakfı caddelerinde asfalt yama çalışması başlattı. Çalışmaların kademeli olarak Pehlivan Mahallesi Bulvar Caddesi, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Caddesi’nde de devam edeceği belirtildi.

Belediye yetkilileri, asfalt yama çalışmalarının mahalle ve sokaklarda devam edeceğini belirtti.