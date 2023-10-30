Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında temizlik atağı başlattı.

Kentin daha temiz ve ferah bir görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız yürüten belediye ekipleri, eş zamanlı olarak temizlik çalışması yürütüyor. Cadde ve sokaklar başta olmak üzere refüjlerde çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, ön süpürge makinesi desteği ile kentin birçok noktasını çöplerden arındırdı.

Çöplerin refüjlere değil çöp noktalarına atılması uyarısında da bulunan belediye ekipleri, daha temiz bir Hakkari için herkesin kendilerine yardımcı olmasını istediler.

Temizlik İşleri Müdürü Selami Abdullahoğlu, kentin birçok yerinde temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.