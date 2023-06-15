HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir öncülüğündeki zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Ekipler, pastanelerde etiket, temizlik ve kılık kıyafet, fırınlarda ekmek gramajı, lokantalarda temizlik kuralları, zincir ve diğer marketlerde ise raf ile kasa arasındaki fiyat farklılığını denetledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf arasındaki haksız rekabet ve kazancın önüne geçilmesi, vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunulması amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

Tarihi geçmiş ürünlerin tespit edildiği bazı iş yerlerine ise cezai işlem uygulandı.