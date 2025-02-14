HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına hız verdi.

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edilirken, il genelinde 95 köy ve 189 mezra yolu da ulaşıma kapandı. Kent merkezinde de hayatı durma noktasına getiren kar yağışının ardından Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 15 farklı mahallede yol açma çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, yolları ulaşıma açtıktan sonra muhtemel kazalara karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmalarında, düzensiz park edilen araçlar büyük bir engel oluşturdu. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla sürücüler uyarılarak araçlarını çarşı merkezinden kaldırmaları istendi. Zabıta ekipleri de park halindeki araçları kaldırmak için yoğun çaba harcadı.

Hakkari Belediyesinin tüm birimleri, karla mücadeleye destek vermek için seferber oldu. Belediye personelleri, ellerine kürek alarak araçların giremediği çarşı merkezindeki kaldırımları temizleme çalışmalarına başladı. Kar timlerine destek veren birimler, vatandaşları kaldırımlara kar atmama konusunda uyardı. Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle belediye ekipleri, çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.