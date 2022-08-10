Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek gibi zararlıların ürememesi için tüm bataklıklarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek gibi zararlıların ürememesi için tüm bataklıklarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Veteriner yetkilileri, vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri için iş başında olduklarını belirttiler. Yetkililer, "Ekiplerimiz şehir merkezindeki tüm noktaları, hastane, atık deposu ve mezbaha gibi yerlerde haşere ve sinek gibi zararlıların ürememesi için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor” dediler.