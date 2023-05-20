Hakkari Belediyesi ekipleri yağmurla birlikte tıkanan logarlara sağanak yağmur altında müdahale etti.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı arıza birimi yoğun yağmur altında tıkanan logarları açmak için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışma başlattı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesinde oluşan tıkanıklık ekiplerin yoğun çalışması sayesinde giderildi. Tıkanan logarlar açılarak olası su taşkınlarının önüne geçildi. Çalışma esnasında ıslanan ve zor anlar yaşayan belediye ekiplerinin yanına gelen mahalle sakinleri de kendilerine çay ikramında bulundular. Hakkari’de iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü yağmur altında belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Belediye yetkilileri ekipleri bir taraftan su arızaları diğer tarafta ise su taşkınları ile mücadele ettiğini belirttiler.