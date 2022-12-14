Hakkari Belediyesi görevlileri, Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde ihtiyaç sahibi yaşlılara sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için ev ziyaretlerini sürdürüyor

Hakkari Belediyesi görevlileri, Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde ihtiyaç sahibi yaşlılara sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için ev ziyaretlerini sürdürüyor

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yaşlı Destek Programı (YADES) Birimi, yaşlıların boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Değişik mahallelerde ikamet eden yaşlılara psikososyal destek, yaşlı bakımı, evde sağlık hizmeti gibi birçok ihtiyaca yönelik hizmet verilirken, bel fıtığı ameliyatı olan ve yürüme zorluğu çektiği için evinden dışarı çıkamayan bir yaşlıya ise fizyoterapist eşliğinde ziyaret veriliyor.