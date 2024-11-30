Hakkari Belediyesi Su ve Arıza ekipleri, dondurucu soğuk havalara rağmen kentteki su arızalarını gidermek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Zorlu kış şartlarında vatandaşların su kesintisi yaşamaması adına büyük bir özveriyle görev yapan Hakkari Belediyesi Su ve Arıza ekipleri, buz tutan bölgelerde arızaları onarmak için yoğun çaba harcıyor. Eksi derecelere düşen hava sıcaklıklarına rağmen saatler boyunca açık havada çalışan ekipler, zaman zaman ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Hakkari Belediyesi yetkilileri, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, vatandaşlara su kullanımında tasarruf çağrısında bulundu.

Ekiplerin bu çalışmalarını takdirle karşılayan vatandaşlar ise belediye yetkililerine teşekkür ettiler.