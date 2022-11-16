Hakkari Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen personel eğitimleri devam ediyor.

Hakkari Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen personel eğitimleri devam ediyor.

Hakkari Belediyesi personellerine iki grup halinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Levent Ayıldız tarafından eğitimde görev yaptıkları sırada başlarına gelebilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınacak tedbirler konusunda slayt gösterimi ile detaylı bilgiler verildi.

Eğitim sonunda Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçme ve Değerlendirme ve Temel İlkyardım Değerlendirme sınavı yapıldı. Sınavda “iş sağlığı ve güvenliğinin en temel amacı nedir, iş kazaları en çok hangi saatlerde meydana gelir, iş güvenliği kuralları kimleri kapsar” gibi değişik sorular soruldu.