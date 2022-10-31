Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatıyla belediye ekipleri tarafından begonit taşlarla şehrin estetiğine renk katıyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatıyla belediye ekipleri tarafından begonit taşlarla şehrin estetiğine renk katıyor.

Hakkari Belediyesi kentin değişik noktalarında asfalt, parke taşı ve begonit taşı çalışmalarını sürdürüyor. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte çalışmalarını planlı ve programlı olarak sürdüren Hakkari Belediyesi, tahrip olan yeni Öğretmenevi Caddesi’ni de begonit taşlarla güzel bir görünüme kavuşturdu.

Atlılar Caddesi Sanat Sokağı, Taş Görünümlü Kapalı Halk Pazarı caddeleri ile öğretmenevi etrafındaki yaya geçitlerini begonit taşlarıyla süsleyen belediye ekipleri, kentin farklı yerlerinde çalışmalarına devam ediyor.