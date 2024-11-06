Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan 92 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan araç sürücüsü ise çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde; Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama kararına istinaden bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette toplamda daralı ağırlığı 92 kilogram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. metamfetamine el konulurken, gözaltına alınan aracın şoförü olan şüpheli şahıs çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı” ifadelerine yer verildi.