Hakkari Belediyesi ekipleri, dondurucu soğuk ve zorlu coğrafi şartlara rağmen 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda meydana gelen su arızasını iki günlük çalışmayla giderdi.

3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda kentin bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan su ishalle hattı arızalandı. Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. 1 metre karla kaplı yollar iş makinelerinin yardımıyla açılarak alana ulaşıldı. Dondurucu hava şartları, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırsa da belediye ekipleri, çelik borudan kaynaklı su arızasını tamir etmek için mücadele etti. Toprak kaymasından dolayı kırılan çelik boru kaynak edildi. Ekipler yer yer ateş yakarak soğuklardan korunmaya çalıştılar. Yapılan iki günlük çalışma sonucunda su arızası giderilerek kentin bir bölümüne yeniden su verildi.

Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, halkın mağduriyetini gidermek için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, bu tür sorunlarla karşılaşıldığında hızlı ve etkili çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.