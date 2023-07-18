2023 Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı. Buna göre Düzce’de de hakim ve savcıların yeri değişti.

HSK Kararnamesiyle birlikte 3 bin 36’sı adli, 387’si idari yargı olmak üzere toplam Türkiye genelinde 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Başka şehirlerden Düzce Hakimliğine; Ankara Batı Hakimi Jale Tetik, Ankara Batı Hakimi Ümit Toprak, Biga Hakimi Ferhat Demir, Ağrı Hakimi Serap Bacak, Van Hakimi Osman Kutlubay, Kars Hakimi Tuğba Ünver, Adıyaman Hakimi Ömer Burakhan Polat, Tarsus Hakimi Abdullah Üstek ve Adıyaman Hakimi Serap Polat atandı.

Düzce Cumhuriyet Savcılığına; Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ömer Tavlaşoğlu, Solhan Cumhuriyet Savcısı Kübra Adanur atandı.

Düzce’den ayrılıyorlar

Düzce’de görev yapan Hakim Murat Şimşek İstanbul Hakimliği’ne, Hakim Aylin Şimşek İstanbul Hakimliği’ne, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Söyler Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na, Hakim Özlem Özmek Gebze Hakimliği’ne, Hakim İskender Bölükbaş Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, Hakim Hakan Yavuz Diyarbakır Hakimliği’ne, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Aksünger Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne, Hakim Buket Çömlekoğlu Aksünger Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne, Hakimi Kürşad Demir Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Hakim Sibel Demir Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine ve Hakim Dilara Ayşe Akdeniz Karasoy Eskişehir Hakimliğine atandı.