Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümüne ilişkin, “başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümüne dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlandı. Mesajda, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.