Cenaze törenine Hakim Sel’in yakınları Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı Serkan Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazesi Diyarbakır’dan Yozgat’ın Çayıralan ilçesine getirilen Sel, için öğle vakti Aşağı Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Şaban Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Sel, gözyaşları arasında ilçe mezarlığına defnedildi.

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