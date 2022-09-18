Protokol konuşmaları, centilmence bir sezon geçirilmesi temennisi ve yaş pasta kesimi sonrası yeni sezon açılış töreni sona erdi.

Malatya Faal Futbolu Hakemleri ve Gözlemciler Derneği’nin Yeşiltepe stadında düzenlediği 2022-2023 futbol sezonu sezonu açılışına, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya Bölge Müdiresi Işılay Çalışkan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Vekili Aziz Yiğit, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şube Başkanı Cumalı Dedeoğlu, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Nurettin Karaağaç ve hakemler katıldı.

Malatya futbol hakemleri, 2022-2023 futbol sezonunu törenle açtı. Yaş pasta kesilerek yeni sezonun açılışı yapılıp, centilmence bir sezon geçirilmesi temennisinde bulunuldu.

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