TFF U19 Elit B Ligi 2. Grup 18. haftasında Denizlispor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte konuk ekibin hakeme yağdırdığı hakaretlerin ardından saha bir anda boks ringine döndü.

TFF U19 Elit B Ligi 2. Grup 18. haftasında Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda oynanan Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 2-2’lik sonuçla tamamlandı. Her iki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği’nin 0-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. Denizlispor’un 82. dakikada attığı gol ile farkın bire inmesi nedeniyle kırmızı siyahlı takımın gerek teknik heyet ve futbolcularından gerekse tribünde maçı izleyen yöneticilerinden hakem heyetine küfürlü itirazlar başladı. Maçın orta hakemi Ahmet Beysüngü küfür ettiği gerekçesiyle tribünde maçı izleyen Gençlerbirliği yöneticisi hakkında emniyet güçlerine şikayetçi olduğunu söyledi. Denizlispor’un 89. dakikada attığı gol ile maçın 2-2 olmasının ardından 10 dakikalık uzatma oynandı. Maçın bitiş düdüğü ile saha bir anda karışırken tribünde de maçı izleyen yönetici ve taraftarlar arasında tartışmalar yaşandı.

Saha içinde yedek oyuncu, antrenör ve futbolcuların kavgalarını araya giren emniyet güçleri ve yöneticiler engellemeye çalıştılar. Bir süre daha devam eden tartışma ve kavgalar emniyet güçlerinin araya girmesi ile sona erdi. Hakem heyeti maç sonunda Denizlispor’dan 3 futbolcuya Gençlerbirliği’nden ise 4 futbolcu ile 1 antrenöre kırmızı kart gösterdi.