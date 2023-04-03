Kayseri Bölgesi İl Hakemi Suat Alptekin, hakemlik kariyerini noktaladı.

Pazar günü Vali Muammer Güler Stadı’nda Kocasinan Ülküspor ile Kayseri Simya Koleji arasında oynanan Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu karşılaşması bir vedaya sahne oldu. Kocasinan Ülküspor’un 7-2 galibiyetiyle tamamlanan müsabakanın son düdüğünü çalan maçın hakemi Suat Alptekin, hakemlik hayatına nokta koydu. Kocasinan Ülküspor kalecisi İsmail Atalay tarafından kırmızı kart gösterildikten sonra omuzlara alınarak uğurlanan Suat Alptekin, Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Necati Selçuk Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Hacı Mehmet Ekmekyermez, B Klasman Yardımcı Hakemi Osman Baruk ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesi Kocasinan Ülküspor takımı hakem Suat Alptekin’e çiçek takdim ederken, Kayseri Simya Koleji plaket verilerek, hizmetleri için teşekkür ettiler.

Karşılaşmanın ardından, hakem arkadaşlarıyla birlikte duygusal anlar yaşayan Suat Alptekin “2009 yılında başladığım ve bu tarihe kadar severek gururla yapmış olduğum hakemliğimi, dün itibari yaş itibari ile tamamladım. Çok şükür ki böyle güzel insanlar biriktirmişim. Hakemlik kariyerimi noktaladığım günde, beni yalnız bırakmayan meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, futbolseverlere, oyunculara, teknik heyetlere, oyunculara ve dostlarıma teşekkür ediyorum. Hakkımın geçtiği varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin” dedi.

2009 yılında başlayan hakemlik kariyerinde 2023 yılında noktalayan tecrübeli hakem Suat Alptekin’i bu anlamlı gününde eşi ve kızları yalnız bırakmadı.