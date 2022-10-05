Hakan Ural, suyu olmayan Sarılar köyünün su sorunu çözmek için İşadamı Yaşar Eroğlu ile canlı yayında konuştu. Ural, İşadamı Eroğlu’ndan yardım sözü aldı.

Hakan Ural, suyu olmayan Sarılar köyünün su sorunu çözmek için İşadamı Yaşar Eroğlu ile canlı yayında konuştu. Ural, İşadamı Eroğlu’ndan yardım sözü aldı.

Susuz köyün çilesi sona eriyor. Soruna Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında el attı. Nevşehir’in Avanos ilçesi Sarılar köyünün su sorunu çözüldü. İşadamı Yaşar Eroğlu’nu canlı yayına alan Ural, köyün su sorunu için yardım istedi.

Yaşar Eroğlu ile Hakan Ural, bir aydır suları akmayan ve yetkililerin çözüm bulamadığı köyün sorununa çözüm bulmak için konuştular. Hakan Ural, "Nevşehir’in Avanos ilçesi Sarılar Köyü var ve buradaki köy hanesinin suyu uzaktan aldıkları için bir sıkıntısı var. Mağdurlar ve muhtar da bunu halletmiyor. Bir aydır suyla ilgili problemleri var. Senden rica etsem bu soruna bir el atar mısın?" diyerek yardım talebinde bulundu.

Yaşar Eroğlu, bu yardım çağrısına sessiz kalmadı. Eroğlu, "Hiç endişen olmasın. Hemen hallediyoruz hatta ben belediye başkanını da tanıyorum, söyleyelim ne gerekirse yapalım. Ellerinden öperim, Allah senden razı olsun. Gücümüz yettiğince böyle konulara vesile oluyoruz" diyerek yanıt verdi.