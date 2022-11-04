Erzurum Ticaret Borsası seçimlerinin Erzurum için hayırlı olmasını temenni eden ETB Başkanı Hakan Oral, “Üreten borsa, gelişen Erzurum, kazanan bir Türkiye için yola çıktık. 17 ilçe, 3 merkez ilçede toplam 1100 üyeye ulaşarak gönüllere dokunduk. Sıkılmadık el, dokunulmadık yürek bırakmadık. Biz inandık, takdir kıymetli üyelerimizin” dedi.

Erzurum Ticaret Borsası seçimlerinin Erzurum için hayırlı olmasını temenni eden ETB Başkanı Hakan Oral, “Üreten borsa, gelişen Erzurum, kazanan bir Türkiye için yola çıktık. 17 ilçe, 3 merkez ilçede toplam 1100 üyeye ulaşarak gönüllere dokunduk. Sıkılmadık el, dokunulmadık yürek bırakmadık. Biz inandık, takdir kıymetli üyelerimizin” dedi.

Cumartesi günü Erzurum Ticaret Borsası üyeleri, önümüzdeki 4 yıl görev yapacak yeni yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gidecek. Seçimlere kırmızı pusula ile girecek olan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, kadim şehir Erzurum’un her zaman için her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Erzurum dertlileri olarak ekibi ile birlikte 4 yıl önce göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Oral, “Varlığı ve sıfatı sadece borsa kantarı olarak bilinen Türkiye’nin en köklü Ticaret Borsalarından biri olan Erzurum Ticaret Borsasını, pandemiye rağmen ülkenin en iyi, en bilinir ve 5 yıldızlı borsası haline taşıdık. Projelerimizle borsamızın çehresini, vizyonunu, üretkenliğini, gerçek kimliğini ortaya çıkararak, birlik ve beraberlik içerisinde yönetim anlayışıyla barışçıl ve vizyon sahibi olmasını sağladık. Ayrıştırıcı değil, kucaklayıcı olduk. Üyelerimize sorun oluşturan değil sorun çözen bir borsa olduk. Hülasa, borsamızı kapıları ardına kadar açık üyelerine hizmet veren bir kurum haline dönüştürdük” dedi.

Üyelerimiz bizlere gönülden inanıyor

Borsa seçimleri çerçevesinde ilçelerde 1100 e yakın üyenin elini sıktıklarını ifade eden Hakan Oral, “Biz üyelerimize görev süremizde yaptıklarımızı anlatmaya gittiğimizde, gördük ki üyelerimiz her şeyin bilincinde ve farkında. Ödedikleri aidatların nerelerde harcanıldığını biliyor. Biz ellerini sıkıp gönüllerine dokundukça onların bize olan desteği çığ gibi büyüyor. Bunları görünce 3 bin km kat ettiğimiz yol bize motivasyon oluyor. Üyelerimiz sorguluyor, üyelerimiz taleplerini iletiyor ve bizlerin memlekete hizmet yolunda ki azmini karşılıksız bırakmıyor. Uzunca yıllar koltuk derdinde olmadığımızı, hizmetin en verimli zaman olan gençlik yıllarında daha aktif verildiğini gören üyelerimiz, bizi sonuna kadar destekliyor. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır

Görev süresince yaptıkları çalışmaları ve yeni dönemde yapacakları projeleri üyelerine anlattıklarını ifade eden Başkan Oral, “Biz şeffaf yönetim ve ulaşılabilir borsa konseptimizi devam ettireceğiz. Oturduğumuz koltuklar bizlerin değil gerçek sahibi olan üyelerimizindir. Yolu bizimle kesişen herkes bilir ki istendiği zaman her projeye kendilerini dahil ederiz. Yeter ki görevden kaçılmasın, yeter ki hak, hakk edene verilsin. Liyakat her şeyin üstündedir. Biz üyelerimize söz verdik, inandığımız yolda, inandığımız hedeflere onlarla birlikte yürüyeceğiz. Allah onların teveccühüne layık olmayı bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Bu yol, inananların yolu

Yola çıktığı dava arkadaşlarına da teşekkür eden ETB Başkanı Hakan Oral, “Bizler memleket sevdalısı olanlar, hiç bir zaman benlik duygusu yaşamadık. Hepimizin ortak hedefi memlekete hizmet. Bu yolda benimle birlikte yürüyen tüm dostlarıma, bana inancını hiç eksik etmeyen büyüklerime, elimi her uzattığımda geri çevirmeyen kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizlerin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Kırmızı pusulada buluşalım

5 Kasım’da yapılacak olan Erzurum Ticaret Borsası seçimlerinin demokrasinin temel taşı olan iradenin ortaya koyulmasına dikkat çeken Başkan Oral, “ Seçimlerde amaç memlekete hizmet olmalı. Eleştirisel bakış açısına her zaman saygı duyduk ve dikkate aldık. Bizler üyelerimizin oylarına ipotek koyamayız, özgür iradenin tecellisi sandıkta ortaya çıkar. Bu sebeple tüm üyelerimizi iradelerini ortaya koymaya, sandığa gelmeye davet ediyorum. Tüm üyelerimizin Cumartesi günü Borsamızda yapılacak olan seçimlerde iradelerini ortaya koymalarını rica ediyorum. Birlikte Rahmet vardır, herkesi birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet ediyorum. Ekip arkadaşlarım ile birlikte seçimlere kırmız pusula ile gireceğiz. Tüm üyelerimizle kırmızıda buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

(ERZ-AT-Y)