Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Maçın özellikle başlarında oyun üstünlüğünü alıp, skor üstünlüğünü de alıyoruz. Ama şanssız mağlubiyetler de aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Kutlu, her iki takım için de zor bir müsabakanın geride kaldığını dile getirerek, "Son haftalarda biz oyunun özellikle başlarında oyun üstünlüğünü alıp, skor üstünlüğünü de alıyoruz. Ama şanssız mağlubiyetler de aldık. Bir daha değinmek istemiyorum. Çeşitli sebeplerden dolayı çok fazla puan kaybımız oldu. Bu oyuncular ve bu teknik ekip, Erzurumspor’un tarihindeki en büyük sıkıntıları yaşayan oyuncular ve teknik ekip diyebilirim. 2-3 yıldır transfer yasağı bir açık, bir kapalı. Daha sonra şehrinde oynayamıyor. İçeride oynadığım maçlarda tribünlerde zaten taraftarımız yok. Tribünler depremden dolayı kapalı. Taraftarımız da gelemiyor. Erzurumspor’un tarihindeki en sıkıntılı dönemi yaşayan teknik ekip ve oyuncular olabilir. Ama buna rağmen şu an 3.’yüz. Biz ne zaman bir yerden çıkmaya çalışsak üzerimize basılıyor. Ama bu bizi biraz daha kenetlendiriyor. Bugün de aynı şekilde öyle oldu" diye konuştu.