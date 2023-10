Sezona transfer kısıtlaması, stadyum bilmecesi ve yönetim tartışmaları gibi ciddi sorunlarla giren Erzurumspor FK, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde ligde güzel sonuçlar almaya devam ediyor.

“Manisa ve Adana maçları beni üzdü”

Milli maçtan dolayı liglere verilen bir haftalık arada oyuncularına üç gün izin veren ve bu gün kendi tesislerinde Keçiören maçı hazırlıklarına başlayacak olan mavi-beyazlı takımın Teknik Direktörü Hakan Kutlu ligin geride kalan 8 haftasını değerlendirirken, “Ligin ilk 8 haftasın da özellikle takımımızın mücadelesinden, oyun hırsından ve oyun anlayışından oldukça memnunum. Geriye dönüp baktığımızda kötü oynadığımız veya kötü mücadele ettiğimiz bir maç olduğunu düşünmüyorum. 8 hafta da 10 puan aldık. Daha fazlası da olabilirdi. Özellikle iç saha da oynadığımız Manisa FK maçı ve deplasman da son saniye golüyle kaybettiğimiz Adanaspor maçı beni çok üzmüştür. Her iki karşılaşmada da kazanmaya çok yakındık çok şansız kaybettiğimizi söyleyebilirim.” dedi.

“Kaldığımız yerden çalışmaya devam”

Adana karşılaşmasından sonra milli maç nedeniyle lige verilen bir haftalık arayı fırsat olarak değerlendireceklerini hatırlatan Kutlu, “Ligin ilk 8 haftasına bakıldığında bu lig için nispeten daha hazır, daha zor takımlarla karşılaştık diyebiliriz. Bandırma- Manisa- Bodrum- Kocaelispor gibi bu ligde kaliteli kadroları olan ve Şanlıurfaspor-Boluspor gibi dengeli takımlarla karşılaştık. Son oynadığımız Kocaelispor maçından sonra şimdi milli aradayız. Çarşamba günü kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ederek Keçiören ardından Tuzlaspor maçlarına sıkı bir şekilde hazırlanacağız.” şeklinde konuştu.

“Taraftarımıza hak ettiği karşılığı vermeliyiz”

Erzurumspor taraftarının her zaman desteğini yanlarında ve yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Hakan Kutlu şöyle devam etti, “Taraftarlarımızın ilgisine sıklıkla değiniyorum. Gerçekten desteklerini ve sevgilerini her ortamda hissediyoruz ve bu da bizim daha çok motive olmamızı sağlıyor. Erzurum şehri ve taraftarı başarıya aç, neler hissettiklerini ve beklentilerini çok iyi anlıyorum. Sunulan imkanlar doğrultusunda inşallah elimizden gelenin fazlasını yaparak onları mutlu etmeye çalışacağız. Bu süre zarfı içerisinde Kulüp Başkanımız Ahmet Dal oldukça yoğun mesai harcıyor ve yönetimimiz elinden geleni her şeyi yapmaya çalışıyor. Hem onlara hem de Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen’e bir kez daha teşekkür ediyorum.”