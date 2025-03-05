Adanaspor’un Teknik Direktörü Hakan Keleş, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Umut giderek artıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Adanaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu. İlk geldiğinde takıma bir umut verdiğini ve umutlarının devam ettiğini belirten Keleş, "Kritik bir maçtı. Bizim kazanmamız gerekiyordu çünkü puan olarak çok geriden geliyoruz. Urfa için de çok önemli bir maçtı. Maça iyi başladılar ama biz iyi başlayamadık. Sonrasında toparladık. Geriden gelip maçı kazanmak bizim için iyi oldu. İhtiyacımız vardı çünkü. Buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi sonuna kadar desteklediler. İlk geldiğimizde takıma bir umut verdik. Umut giderek artıyor. Önümüzde bir Karagümrük maçı var. Onu da kazanıp, iç saha maçları bizim için önemli, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Urfa’ya da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.