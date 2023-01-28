Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçının ardından yaptığı değerlendirmede, “Galatasaray’a karşılık vermeye çalıştık ama gücümüz yetmedi” dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçının ardından yaptığı değerlendirmede, “Galatasaray’a karşılık vermeye çalıştık ama gücümüz yetmedi” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Galatasaray’a 4 golle mağlup oldu. Giresunspor ile 100’üncü maçına çıkan Teknik Direktör Hakan Keleş, seyircilerine galibiyet hediye etmek istediğini ancak başaramadıklarını dile getirdi.

Maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Keleş, şunları söyledi:

“Farklı mağlup olduk, üzgünüz. Oyunun ilk yarısında biraz iyi oynadığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonlar var. Fakat uzaklaştıramadığımız talihsiz bir gol yedik. Devreye öyle girdik. İkinci ve üçüncü gol, ayağımızda yön değiştirirken yaptığımız hatalar geriye düşmemize sebep oldu. Ondan sonra oyuncu değişikliği, Galatasaray’ın kadro kalitesi, gücü biraz daha ön plana çıktı. Oyun olarak biraz kötü oynadık ama sonuçta farklı mağlup olduk. Galatasaray’ın gücünü biliyoruz zaten. 10’da 10 yaptılar. İyi bir oyunları var. Ona karşılık vermeye çalıştık. Ama gücümüz yetmedi. Eksiklerimiz bizi biraz sıkıntıya soktu. Oyuna sokacağımız oyuncular, bu konuda biraz sıkıntı yaşadık. Yine bir cezalımız ve sakatımız var. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Bizim için çok daha önemli bir maç. Ona hazırlanacağız 3 gün sonra. Bu maçı unuttuk. Dediğim gibi güçlü bir takıma karşı oynadık. Zaman zaman oyunun belirli bölümlerinde iyi oynasak da skora yansıtamadık. Sonuçlandırmada biraz sıkıntılarımız vardı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik puan ya da puanlar alma şansımız vardı ama kaybettik üzgünüz. Seyircimize galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı.”

"Transfer yapmamız zor"

Devam eden dava süreçleri nedeniyle transfer yapmalarının zor olduğunu ifade eden Keleş, mevcut kadroyla hedeflerine ulaşabileceklerini belirtti. Keleş, “Transfer sürecine gelecek olursak bizim davalarımız var. Onları halletmeye çalışıyorlar ama zor gibi görünüyor. Tabii bizim ihtiyacımız var. Sezon başı oluşturduğumuz iyi bir kadromuz var. Oyuncularımız buraya kadar iyi puan topladılar. İlk yarıyı iyi geçirdiler. İlk yarı 10 maç dışarıda, 8 maç içeride oynadık. Şimdi tam tersi olacak. 10 maç içeride, 8 maç dışarıda oynayacağız. Rakiplerimizle oynayacağız. Bu oyuncular bu fikstürde iyi puan topladılar. İkinci yarı da hedefimiz olan kümede kalma ve ilk hedefini kovalayacaklarını düşünüyorum. Alt tarafla 2 puan, 10’uncuyla 1 puan fark var. Galibiyet serisi yakaladığımızda hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.