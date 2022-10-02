Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında C. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Planlarımız vardı ama ilk dakikalarda bir kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu. Fakat ondan sonra girdiğimiz pozisyonlar var” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında C. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Planlarımız vardı ama ilk dakikalarda bir kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu. Fakat ondan sonra girdiğimiz pozisyonlar var” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Corendon Alanyaspor’un konuğu olan Giresunspor, 10 kişi kaldıkları müsabakada 1 puan ile ayrıldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kazanmak için geldiklerini ve iyi hazırlandıklarını söyledi. 10 kişi kalmalarının planlarını bozduğunu vurgulayan Keleş, “Planlarımız vardı ama ilk dakikalarda bir kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu. Fakat ondan sonra girdiğimiz pozisyonlar var. Yaklaşık 100 dakika 10 kişi oynadık. Ona rağmen girdiğimiz net pozisyonlar var. Kazanabilirdik. Kazanmak istiyorduk. Karagümrük maçında da öne geçtiğimiz halde kaybettik. 2 deplasman 2 puan ve kayıp 4 puan. Oyun olarak günden güne iyi gidiyoruz” dedi.

Alanya’da 14.30’da maç verilmesine sitem eden Hakan Keleş, “Ayrıca Alanya gibi sıcak bir şehirde 14.30’a maç verenlere sitemlerimi iletiyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada 10 kişi müthiş mücadele ettiler. Emeklerine sağlık. Kaybetmediğimiz için mutluyuz. Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyidir. Şimdi önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Ona hazırlanacağız" diye konuştu.