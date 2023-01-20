Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Adana Demirspor maçının ardından, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik maçı koparabilirdik” dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Adana Demirspor maçının ardından, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik maçı koparabilirdik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Giresunspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ”Golün ardından kısa süre sonra 10 kişi kaldık. Rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. Uzatmalar da dahil neredeyse 90 dakika 10 kişi oynadık. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar oldu. Değerlendirebilseydik maçı koparabilirdik. Bugün 19’uncu maçımızı oynadık. 11 tane deplasman maçına çıktık. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. İç sahada müthiş bir grafiği olan Adana Demirspor’la karşılaştık. Eksik kalmamızdan sonra baskılı oynadılar. Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyi. Önümüzde Galatasaray maçı var. Zor bir maç olacak. Şimdi ona hazırlanacağız” diye konuştu.