ES Elazığspor’un tecrübeli file bekçisi Hakan Canbazoğlu, geçen sezon da dahil olmak üzere son 5 lig maçında kalesini gole kapattı.

ES Elazığspor’un tecrübeli file bekçisi Hakan Canbazoğlu, geçen sezon da dahil olmak üzere son 5 lig maçında kalesini gole kapattı.

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TFF 3. Lig 1. Gruba güzel bir başlangıç yapan ve geride kalan 3 maçta 7 puan toplayan Entegre Solar Elazığspor’da tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu performansıyla göz kamaştırdı. Son olarak takımın geçen sezonun 32. haftasında evinde oynadığı ve 2-1 kazandığı Arnavutköy Belediyespor maçında kalesinde gol gören Hakan, daha sonra kale beklediği 5 resmi maçta adeta etten duvar ördü.

Toplamda 450 dakikadır kalesini gole kapatmayı başaran 35 yaşındaki tecrübeli eldiven, taraftarların büyük takdirini kazandı.