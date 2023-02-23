Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle" notunu ekledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda İtalyan takımı Inter’in Portekiz temsilcisi Porto’yu 1-0 yendiği karşılaşmada, sergilediği performansla maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, depremzedeleri unutmadı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından kazandığı ’maçın en değerli oyuncusu’ ödülünü depremden zarar gören vatandaşlara adadı.

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