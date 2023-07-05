Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sözleşmesini 2027’ye kadar uzattığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yeniledi. İtalyan ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “FC Internazionale Milano, Hakan Çalhanoğlu’nun kulüpteki kalış süresini uzatmak için anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı” denildi.

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon 49 resmi maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.