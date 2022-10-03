Arabesk müziğin güçlü seslerinden Hakan Altun, Bursalı sevenleriyle buluştu. Bursa açıkhava sahnesinde ilk konserini veren Altun, keyifli anlar yaşadı. ‘Aşk Lütfen Gel’ şarkısını seslendirdiği esnada "Bu sene olmuyorsa seneye Cumhuriyetin 100. yılında gel bari aşk" diyerek yalnızlığını dile getirdi.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Hakan Altun, Bursalı sevenleriyle buluştu. Bursa açıkhava sahnesinde ilk konserini veren Altun, keyifli anlar yaşadı. ‘Aşk Lütfen Gel’ şarkısını seslendirdiği esnada "Bu sene olmuyorsa seneye Cumhuriyetin 100. yılında gel bari aşk" diyerek yalnızlığını dile getirdi.

Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü sesi Hakan Altun Bursalı sevenleri ile buluştu. Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda ilk kez sahne almanın mutluluğunu yaşayan Altun, kendisine sevgi selinde bulunan hayranlarına teşekkür ederek, hem hüzünlendirdi hem de eğlendirdi.

‘Telefon’ adlı klasikleşen şarkısıyla dinleyenlerini selamlayan Altun, dillere pelesenk olan şarkılarını art arda seslendirdi. Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce kişiye birbirinden farklı şarkılarını seslendiren Altun, konserin son bölümlerine doğru enerjiyi artırdı. Hareketli şarkılarda kendinden geçen Altun, solisti Funda Gürses ile birlikte sahnede halay çekti.

’Sen de Ağla’ ve ’Teklif Ediyorum’ şarkılarını da seslendiren Altun, kendisini dinlemeye gelen Bursalılara teşekkür etti. Altun’un söylediği aşk şarkılarıyla hüzünlenen hayranları, ardından hareketli parçalarla doyasıya eğlendi. Sahnede orkestrası ile birlikte kaşık havası da oynayan Hakan Altun, "Bu geceki performansımızı bizi ilk defa dinleyemeye gelen arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz" dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında gel bari aşk

Yalnızlığı ile bilinen Hakan Altun ‘Aşk Lütfen Gel’ şarkısını seslendirdiği esnada "Bu yıl gelmedin, seneye Cumhuriyetin 100. Yılında gel bari aşk" diyerek yalnızlığını dile getirdi

Doğum günlerini kutladı

Hakan Altun ekibi için, "Türkiye’de herkes şarkı söyleyebilir, Türkiye’de herkes alkışlayabilir ama herkes enstrüman çalamaz arkadaşlar. Onlar benim ailemden daha çok gördüğüm insanlar" diye konuştu.

Ekibinde yer alan solisti Funda Gürses ve bas gitaristi Ahmet Demirkol’un doğum günlerini kutlayan Altun, "Onlar benim canım ciğerimdir. İyi ki doğmuşsunuz, iyi ki varsınız" dedi. Ayrıca ekibin 1. Şefi Aydın Kara’nın düğünü olduğunu dile getirerek "Aydın bile evlendi ben hala bekar" diyerek sevenlerini güldürdü.

Sahnede ‘hayali düğün’ yaptı

Ünlü sanatçı Hakan Altun seyirciler ile sohbet etti. Altun, "Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın çok selamı var, bizden de selam olsun. Her gittiğimiz konserlerimizde selam göndeririz birbirimize. Yakında ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programımız da başlayacak. Beni en çok evlendirmek isteyen onlardır. Bu gece hayali düğün yapıyoruz burada. Siz benim düğünümde olsanız nasıl eğlenirdiniz? İşte öyle eğlenme zamanı." diyerek kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle oynamaya davet etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hakan Altun, Bursalı dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.