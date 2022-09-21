Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü temsilcilerinden besteci, söz yazarı ve şarkıcı Hakan Altun, 2 Ekim Pazar günü Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Konserin biletleri ise www.biletinial.com’da satışta.

Arabesk ve fantezi müziğinin güçlü temsilcilerinden besteci, söz yazarı ve şarkıcı Hakan Altun, 2 Ekim Pazar günü Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Konserin biletleri ise www.biletinial.com’da satışta.

Son dönemde Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte yaptığı programda başarısıyla öne çıkan Hakan Altun, Bursa’da gerçekleştireceği konserinde aralarında, "Hani Bekleyecektin", "Duyanlara Duymayanlara", "İstanbul Olmaz Olsun", "Gönül Yarası", "Her Sevda Bir Ölümmüş", "Gül Belalalıdır" isimli parçalarında bulunduğu şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirecek.

Hakan Altun’un Şek Organizasyon tarafından Bursa’da gerçekleştirilecek konserlerin biletleri ise www.biletinial.com’da satışta.