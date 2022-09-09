Derince’de riskli alan olarak ilan edilen ve kentsel dönüşüm projesine dahil edilen Araptepe konutları tamamlandı, yakın zamanda tapular ev sahiplerine teslim edilecek.

Derince’de riskli alan olarak ilan edilen ve kentsel dönüşüm projesine dahil edilen Araptepe konutları tamamlandı, yakın zamanda tapular ev sahiplerine teslim edilecek.

Derince’de Yenikent Mahallesi Araptepe bölgesinde riskli alan ilan edilen yaklaşık 30 bin metrekarelik alan kentsel dönüşüm projesine alınarak 428 konut ve 5 adet iş yeri yapıldı. Önümüzdeki günlerde hak sahipleri tapularına kavuşacak. Vatandaşlarla bir araya gelen ve ilçeye kazandırılan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “İlk etapta geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için projelerimizi hizmete sunduk. Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ni gençlerimizin kullanımına açtık. Bu projemizin ardından Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi ve 17 noktada spor sahaları inşa ettik. Ayrıca Araptepe Kentsel Dönüşüm Projemizi tamamladık. Yakın süre içerisinde vatandaşlarımıza tapularını takdim edeceğiz. Deniz Mahallemizde de kentsel dönüşüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İshakçılar’da Doğa Park ve Tarımsal Kalkınma projelerinin inşasında sona gelindi. Tarımsal Kalkınma Tesislerimiz Allah’ın izniyle kısa süre içerisinde üretim aşamasına geçecek. Tahtalı Göleti Doğa Park projemizin ilk iki etabından sonra üçüncü etabında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların yanında Millet Kıraathanesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Yeniket Kapalı Pazar ve Kültür Merkezi gibi projelerimizi de hizmete açmıştık. Ayrıca Modern Hayvan Satış Yeri ve Kesim Alanı projemizi de inşa ederek ilçemizin hizmetine sunacağız” dedi.