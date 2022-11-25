Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların Kayseri Kadın Komiteleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle bir basın bildirisi yaparak, kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ettiklerini dile getirirken, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik ise “Kadınlar şiddete değil sevgiye muhtaç” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların Kayseri Kadın Komiteleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle bir basın bildirisi yaparak, kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ettiklerini dile getirirken, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik ise “Kadınlar şiddete değil sevgiye muhtaç” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, son zamanlar da kadınlara yönelik yapılan şiddetin arttığını ve Uluslararası boyutta bir sorun haline geldiğini söyledi. Çelik; "Kadına yönelik şiddete ‘hayır’ demek için bir arada bulunduklarını söyleyerek, “Kadınlarımız geleceğimizin temellerini atan geleceğimizin mimarları bir medeniyeti inşa eden en önemli varlığımızdır. Dünyanın en önemli yükünü omuzlayan bazen bir ailede anne, bazen bir ülkenin geleceği için alın teri döken kadınlarımız şiddete değil sevgiye muhtaçtır” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri Kadın Komite Başkanı Esra Şimşek de "25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” sebebiyle, başta kadına yönelik şiddet olmak üzere, şiddetin her türlüsüne ‘hayır’ demek için toplanmış olduklarını ifade ederek, “Öncelikle, 13 Kasım’da İstanbul İstiklal Caddesi’nde, içlerinde Hak-İş üyesi kardeşimiz ve kız çocuğuyla birlikte 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı ile Gaziantep’in Karkamış ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısını buradan bir kez daha lanetliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kimden, nereden gelirse gelsin, şiddeti meşru gören zihniyete asla teslim olmayacak, sessiz kalmayacağız. Kadına yönelik şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, mobbinge, güvencesizliğe karşı durmak için bir aradayız. Şiddet maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de varlığını sürdürmektedir. Bu konuda sözün ötesinde bir eylem geliştirmek, söylemi eylemle desteklemek zorundayız. Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların Kadın Komiteleri olarak, şiddete karşı kadın erkek fark etmeksizin dik duruşumuzu gösteriyoruz. Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, “Şiddetsiz Bir Dünya” sloganımızla; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu kadına yönelik şiddetle mücadeleye davet ediyoruz. Kadınlarla iç içe bir örgütlenme modelini benimsiyor, kadın konusunda özgün ve hakkaniyetli duruşumuzdan hiçbir zaman ödün vermiyoruz. “Şiddete Sıfır Tolerans” politika belgemizle güçlü yarınlara yürüyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun C190 sayılı ‘Çalışma Hayatında Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’ ni toplu iş sözleşmelerimize uyarlıyoruz. C190 sayılı sözleşme sadece kadınların değil, tüm çalışanların işyerinde uğradıkları hak ihlallerini önlemeye yönelik tarihi bir sözleşmedir. Türkiye’nin vakit kaybetmeden bu sözleşmeyi imzalamasını istiyoruz. Onuru ve haysiyetiyle çalışan emekçilerin üreten şiddete ve ayrımcılığa uğraması asla kabul edilemez. Ev hizmetlerinde çalışan güvencesiz ve sendikasız kadınların kayıtlı istihdama katılımlarını artırmak ve onları sendikal güvence altına almak için çalışıyoruz. Kadınlar olarak, güvenli ve adil bir hayat istiyoruz. İnsan odaklı yeni bir dünyayı birlikte inşa etmek istiyoruz. Daha fazla kadını sendikal güvence altına almak, kayıt dışılığı önlemek için daha fazla örgütlenmek istiyoruz. Suriye’de, Gazze’de, Ukrayna’da Doğu Türkistan’da yaşam mücadelesi veren kadınların, daha iyi bir hayat için yollara düşen göçmen kadınların, mülteci kadınların, Diyarbakır’da PKK terör örgütüne karşı 1178 gündür evlat nöbeti tutan annelerin yanındayız. Kadınların öldürülmediği, şiddet görmediği bir dünya istiyoruz. Şiddetle mücadelede bir toplumsal duyarlılık inşa etmeye çalışıyoruz. Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikaların Kadın Komiteleri olarak, dün olduğu gibi bugün de; kadın haklarının ihlaline yol açan her türlü davranışa, tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.