Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Kültür Sanat Komitesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen 5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

HAK-İŞ’in Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği 5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu. Bu yıl ilk kez uluslararası alanda gerçekleştirilen yarışmaya toplam 2 bin 654 fotoğrafla başvuruda bulunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ulusal ve uluslararası kategoride dereceye giren fotoğraflar belirlendi. Ödül kazanan ve sergilemeye değer görülen eserler, seçkiler kitabında bir araya getirildi. HAK-İŞ Genel Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile ilk 3’e giren fotoğrafçılara ödülleri verilirken, dereceye giren diğer fotoğraflar ise HAK-İŞ tarafından sergilendi.

Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun emekçinin haklarını her zaman savunan bir sosyal paydaş olarak bu yarışmayı 5 yıldır başarıyla sürdürdüğünü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da bu hikayenin içerisinde olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi. Mumcu, “Emeğin önemini yalnızca üretimde değil, kültürel anlamda da ifade eden alın terinin görünürlüğünü sağlayan bu proje toplumun bel kemiğini oluşturan emekçimizin çalışma koşullarını, zorluklarını, özverisini ve başarılarını sanatsal bir bakış açısıyla gözler önüne sermekte” dedi.

“Yarışmanın emeğin gücünü ve emekçinin sesini duyurma misyonunu sürdürmesini diliyorum”

Kültür ve sanatın topluma ulaşan mesajını güçlendiren en etkili araçlardan birisi olduğuna dikkati çeken Mumcu, “Bugünkü organizasyonun merkezinde de insan onurunun ve emeğinin kutsallığı var. Bu değerin fotoğraf sanatına taşınarak gönüllülüğünü arttırmak son derece kıymetli. Bu bağlamda yarışmanın gelenekselleşerek emeğin gücünü ve emekçinin sesini duyurma misyonunu sürdürmesini diliyorum. Emeğe ve üretime dair etkileyici ifadeler, hikayeler sunan tüm fotoğrafçıları gönülden tebrik ediyorum. Çıkış noktası emek ve insan olan serginin sınırları aşması, platformlarda da hedefine ulaşmasını canı gönülden diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Sanatla, kültürle işçileri buluşturmak, sendikalarımızı buluşturmak kolay bir iş değil”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, emeği sanat ve kültürle buluşturduklarını söyleyerek, “Sadece sanat değil, her alanda sendikal hareketi toplumsallaştırmanın ana temellerinden bir tanesi bu. Her alanda HAK-İŞ olmalı; sanatta olmalı, kültürde olmalı, hatta bunu sinemaya götürmeniz gerekiyor. Sivil toplum olarak çevrede olmalıyız, çok temel sorunumuz var. Bu ülkenin ihtiyacı olan, toplumların ihtiyacı olan, insanlığın ihtiyacı olan her alanda HAK-İŞ olmalı. Her alanda söyleyecek sözü, sorumlulukları olduğunun altını çizerek geldik. Tabii ki sanatla, kültürle işçileri buluşturmak, sendikalarımızı buluşturmak kolay bir iş değil. Konfederasyonumuzu bu konuda marka haline getirmek kolay bir iş değil” şeklinde konuştu.

Bir fotoğraf karesinin binlerce sayfalık kitabın verdiği mesajı verdiğini vurgulayan Arslan, “Bu alana daha fazla ilgi göstermemiz gerekiyor. Sendikalarımızdan HAK-İŞ’te biz bunu teşvik konusu yapıyoruz ama daha fazlasını bekliyoruz. Aslında bütün bu çalışmalarımızla HAK-İŞ mensuplarının da kültür ve sanatla buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu istediğimiz düzeyde başaramadık. Ama tabii ki toplantılarımızda bu mesajları veriyoruz, arkadaşlarımızın daha çok buna ilgi göstermesi için teşvikler de yapıyoruz ama görüyoruz ki üyelerimizden daha çok bu konuyu takip eden fotoğrafçılar, kısa film çekenler. Dünyanın her yerinden 120 ülkeden kısa film yarışması için başvuru var" dedi.

Yarışmanın ilk başladığı döneme göre katılım sayısının daha iyi bir noktada olduğunu fakat HAK-İŞ olarak daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurgulayan Arslan, hem HAK-İŞ üyelerinin hem yöneticilerin hem de toplumun bu konudaki desteğini daha fazla almak için bu konuda teşvik edecek bir yeni anlayışı geliştireceklerini aktardı.

"Fotoğraf sanatında ‘emek’ temalı bakış açısının yaygınlaştırılması amacıyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz"

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ise tek bir fotoğraf karesinin söylenecek pek çok sözden, yazıdan ve rapordan daha etkili olduğuna işaret ederek, “Fotoğraf sanatında ‘emek’ temalı bakış açısının yaygınlaştırılması ve emeğin sanatsal dünyadaki karşılığını bulması amacıyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl uluslararası boyutta gerçekleştirdiğimiz yarışmamız kapsamında 2 bin 654 fotoğraf, emeğin evrensel diliyle bizimle buluştu. Emeği, alın terini ve yaşam mücadelesini sanat yoluyla anlatan birbirinden değerli fotoğraf sanatçılarını HAK-İŞ çatısı altında bir araya getirmenin ve eşsiz emek hikayelerine tanık olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından ulusal kategoride ‘Ayçiçek’ fotoğrafı ile yarışmaya katılan Ali Aslan üçüncü, ‘Selde Can Pazarı’ adlı fotoğrafla Emre Çelik ikinci, ‘Kış’ fotoğrafı ile yarışmaya katılım sağlayan Mustafa Kılıç ise birinci olurken, ödülleri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu tarafından takdim edildi. Ödül takdiminin ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan fotoğraf serginin açılışını gerçekleştirdi.