Hak İşçi Sendikları Konfederasyonu (Hak-İş) tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere kurulan ve 10 yıllık deneyimi bulunan Hak-İş Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmeti (MEYEB), maden sektöründe de sınav yapmaya başladı.

Hak İşçi Sendikları Konfederasyonu (Hak-İş) tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti vermek üzere kurulan ve 10 yıllık deneyimi bulunan Hak-İş Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmeti (MEYEB), maden sektöründe de sınav yapmaya başladı.

HAK-İŞ MEYEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesindeki en zor belgelendirme süreçlerinden biri olan ’Mekanize Kazı Operatörü Seviye 4’ ulusal yeterliliği için POLYAK tesislerinde, yerin 456 metre altında, tam mekanize uzun ayakta sınavlar gerçekleştiriyor.

“HAK-İŞ MEYEB’in bugün itibariyle sınavlara başlamış olmasından gurur duyuyoruz”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ‘Mekanize Kazı Operatörü Seviye 4’ ve ‘Mekanizasyon İşçisi Seviye 4’ ulusal yeterliliklerinde Soma bölgesinde başlatılan sınavların tüm yer altı maden firmalarına yaygınlaştırmayı planladıklarını belirterek, “HAK-İŞ MEYEB olarak metal, makine ve ulaştırma sektörlerinden sonra maden sektöründe de 4 ulusal yeterlilikte Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan yetki almaya hak kazandık. Zorlu bir sürecin ve uzun denetim günlerinin ardından HAK-İŞ MEYEB’in bugün itibariyle sınavlara başlamış olmasından gurur duyuyoruz. HAK-İŞ MEYEB olarak, Soma bölgesinde başladığımız sınav ve belgelendirme hizmetimizi yer altı maden ocaklarının tamamına yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.

“4 ulusal yeterlilik ile başladığımız bu hizmeti maden sektöründeki diğer ulusal yeterliliklerde de sürdürmek istiyoruz”

Maden sektöründeki diğer ulusal yeterliliklerde de alan genişletme çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Arslan, “4 ulusal yeterlilik ile başladığımız bu hizmeti maden sektöründeki diğer ulusal yeterliliklerde de sürdürmek istiyoruz. Konu ile ilgili alt yapı ve saha çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda HAK-İŞ MEYEB İşletme Müdürümüz Rıdvan Günay’ın koordinatörlüğünde deneyimli ve güçlü bir ekiple çalışıyoruz. Bu başarılara ulaşmamızda emeği geçen İşletme Müdürümüz Günay ve ekibini kutluyorum” diye konuştu.