HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2Mardin’de düzenlediği basın toplantısında çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın, Mardin’de gerçekleştirdiği basın toplantısına, HAK-İŞ Mardin İl Başkanımız ve Hizmet-İş Sendikamızın Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Öz Sağlık-İş Mardin Şube Başkanı Şehmus Tedik, Öz Güven-Sen Mardin Şube Başkanı Özgür Çavlı, üye sendikalarımızın Mardin Şube ve İl Başkanları ile basın mensupları katıldı. Arslan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in çalışmaları, çalışma hayatında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Mahmut Arslan, Mardin ziyareti öncesinde Diyarbakır’da yaşanan işçi kıyımlarını protesto etmek için Hizmet-İş Sendikamızın kurduğu direniş çadırı önünde basın açıklaması gerçekleştirdiğini anımsatarak, 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının işçilerin temel haklarını ellerinden almaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Arslan, 5 bin 700 civarında üyemizin işten çıkarıldığını, 5 binden fazla üyemizin işyerlerinin zorla değiştirildiğini, 50 binden fazla üyemizin de baskılarla, tehditlerle sendikalarımızdan istifa ettirildiğini kaydetti.

2025 yılı için Kamu Çerçeve Protokolü çalışmalarının başladığını ve Konfederasyonumuz HAK-İŞ’te Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğu bilgisini veren Arslan, “KÇP’de kamu işçilerinin ücretlerinin istediğimiz düzeyde artırılması konusunda da bir çabamız, bir gayretimiz olacak” dedi. Genel Başkan Arslan, HAK-İŞ’in 2024 yılında vergi sisteminde adaletin sağlanması başta olmak üzere, asgari ücret tespit komisyonu yapısı ve ücretin belirlenmesi, emeklilik maaş bağlama sistemindeki mağduriyetlerinin giderilmesi, emekli maaşlarının asgari ücretin altında kalması vb. çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren tüm konular için, üç konfederasyonun ortak bir dizi eylem başlattığını anımsattı. HAK-İŞ Akademi tarafından gelir dağılımı adaletsizliği, emeklilik ve asgari ücret gibi konularda alanında uzman akademisyenlerle raporların hazırlandığını ve kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlatan Arslan, raporlar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin Acil Bir Vergi Reformuna İhtiyacı Var”

Türkiye’de acil bir vergi reformuna ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Arslan, “Bu raporda Türkiye'de vergi sisteminin gerçekten büyük bir adaletsizlik içinde olduğunu, çok kazananın az vergi verdiği, az kazananın çok vergi verdiğini, vergi sisteminde aile yükümlülüklerinin dikkate alınmadığını, vergi dilimlerinin hakkaniyetli olmadığını, bu nedenle işçilerin on iki ay çalışıp on ay maaş aldığını, iki aynın vergiye gittiğini görüyoruz” dedi.

HAK-İŞ’in öteden beri Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına itiraz ettiğimizi dile getiren Arslan, yapının gerçek bir asgari ücreti tespit etmekten ve katılımcılıktan uzak olduğunu söyledi. Arslan, demokratik olmayan ve temsiliyeti zayıf yapının değişimi için komisyonda bulunan konfederasyonun bu yıl yaptığı itirazının ümit verici olduğunu ifade etti. HAK-İŞ’in şubat ayı içerisinde asgari ücret ile ilgili olarak bir sempozyum gerçekleştireceğini kaydeden Arslan, “Şubat ayında HAK-İŞ olarak asgari ücret tespit komisyonunun nasıl olacağı ile ilgili bir sempozyum yapacağız ve bu yılın sonunda inşallah yeni bir asgari ücret tespit komisyonuyla birlikte, asgari ücreti de hakkaniyetli bir şekilde belirleme imkanımız olacak diye düşünüyoruz” dedi.

“En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücret Düzeyine Çıkarılmalı”

Emeklilik konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Arslan, 2016 yılından itibaren emekli maaşlarının asgari ücretin altında seyretmeye başladığını, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini belirterek, “HAK-İŞ olarak en düşük emekli maaşının asgari ücretin üzerinde olması gerektiği ile ilgili çalışmalarımızı, bu konudaki hazırladığımız raporları yine hükümetimize ve parlamentoya sunduk” dedi.

Terörle mücadele konusunda gelinen son noktaya da değinen Arslan, “Terörün sona ermesi konusundaki çabaları geçmişte olduğu gibi bugün de destekliyoruz” dedi.

Filistin’de gerçekleştirilen ateşkesi ve dün gece yaşanan esir takasını HAK-İŞ olarak desteklediğimizi ifade eden Arslan, “Filistin'de yaklaşık 14 aydır devam eden katliamların kısmen de olsa sona ereceği, Gazze'nin insanlık dışı muameleye tabi olduğu, Siyonistlerin soykırım yaptığı, 50 bine yakın Gazzelinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 10 bininin henüz enkaz altında olduğu, 20 bine yakın çocuğun, 12 bine yakın kadının katledildiği bu vahşetin sona ermesi konusundaki çabaları destekliyoruz. Mutlaka ama mutlaka ateşkesin bir barışla sonuçlanmasını arzu ediyoruz” dedi.