Hak-İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı Okan Polat ve beraberindeki sendika başkanları ile Manisa İl Başkanlığı Kadın Komitesi üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgelerinden Manisa’ya gelen afetzede aileleri ziyaret etti.

Hak-İş Konfederasyonu Manisa İl Başkanı Okan Polat ve beraberindeki sendika başkanları ile Manisa İl Başkanlığı Kadın Komitesi üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgelerinden Manisa’ya gelen afetzede aileleri ziyaret etti.

Ziyaretlere Hak İş Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, Öz Petrol İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hakan Karaman, Öz Çelik-İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Erdoğan Daloğlu, Öz Sağlık-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek, Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkan yardımcıları Özlem Akın ve Saim Burul, Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Kadın Komite Başkanı Mine Ergönül, Hizmet İş Sendikası Manisa 2 No’lu Şube Denetleme Kurulu üyesi Erdoğan Özeser katıldı.

Ziyarette depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan sendika üyeleri Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan hediye paketlerini de takdim ederek özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

Konfederasyonun Kadın Komite İl Başkanlıklarının 8 Mart dolayısıyla tüm il başkanlıklarında olduğu gibi Manisa’da da deprem bölgesinden gelen aileleri ziyaret ettiklerini aktaran Hak İş Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat, "Devletimizin ve milletimizin dayanışmasına güveniyoruz. Türkiye bu zorluğun da üstesinden gelecektir. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" dedi.