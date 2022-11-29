HAK-İŞ tarafından, konfederasyonun temsil edildiği açıklamaların resmi açıklamalar olmadığı ve HAK-İŞ’te temsil yetkisinin genel başkana ait olduğu yönünde yazı açıklama yapıldı.

HAK-İŞ tarafından, konfederasyonun temsil edildiği açıklamaların resmi açıklamalar olmadığı ve HAK-İŞ’te temsil yetkisinin genel başkana ait olduğu yönünde yazı açıklama yapıldı.

HAK-İŞ tarafından, konfederasyonu temsilen yapıldığı iddia edilen açıklamaların, kendi resmi görüşlerini yansıtmadığı açıklandı. Açıklamanın devamında HAK-İŞ Genel Başkanı dışında konfederasyon adına yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Konfederasyon adına basın toplantısı düzenleme ve resmi beyanatta bulunmanın genel başkana ait olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince, HAK-İŞ Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamalar, basın toplantıları ve demeçler HAK-İŞ’i temsil etmektedir. HAK-İŞ Genel Başkanı dışındaki kişiler tarafından yapılan veya yapılacak açıklamalar, konfederasyonumuz HAK-İŞ’in tüzel kişiliğini temsil etmemektedir."