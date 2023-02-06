Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve pek çok ilden de hissedilen deprem dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve pek çok ilden de hissedilen deprem dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mahmut Arslan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla duyduğu üzüntüyü belirterek, "Hak-İş Konfederasyonu olarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması ve sağ salim kurtarılması en büyük beklentimizdir" dedi.

Arslan, "Hak-İş Genel Merkezimizde bir deprem kriz merkezi oluşturduk. Hak-İş Konfederasyonu Afet İşleri Komitemiz bünyesinde kurulan Hak Arama ve Kurtarma Umut Timi personelimiz de afet bölgesine doğru yola çıktı. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülke olarak Kahramanmaraş merkezli ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremin şokunu ve kaybettiklerimizin acısını yaşıyoruz. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. İhtiyaç sahiplerine yardım elimizi büyük bir gayretle uzatmamız gerekmektedir. Hak-İş, depremzedelerle dayanışma içinde olacak, yaraların sarılması için her türlü katkıyı yapacaktır. Bu çerçevede konfederasyonumuz bünyesinde bir kriz merkezi oluşturulmuş ve Kahramanmaraş İl Başkanlığımız ve bölge il başkanlıklarımızla koordinasyon içinde çalışmalarını yürütmektedir. Hak-İş Konfederasyonu Afet İşleri Komitemiz bünyesinde kurulan Hak Arama ve Kurtarma Umut Timi personelimiz de afet bölgesine doğru yola çıkmıştır. Deprem ve sel gibi yaşanan doğal afetler Türkiye’nin şehirlerini ve yapılarını yenilemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye’de zihniyet konusunda olduğu kadar fiziken de bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç vardır.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılması ve sağ salim kurtarılması en büyük beklentimizdir. Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun."