Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına yönelik, “Saldırıları ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiren bütün hükümetleri lanetliyoruz” dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına yönelik, “Saldırıları ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiren bütün hükümetleri lanetliyoruz” dedi.

İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e yaptığı saldırı üzerine Hak-İş Konfederasyonu ve Hak-İş’e bağlı sendikalar, olayı Ankara İsveç Büyükelçiliği önünde protesto etti. Tekbirler ve sloganlar atılan protestoda Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kur’an-ı Kerime yapılan saldırıyı lanetleyerek, kendilerinin aynı saldırılarda bulunmayacaklarını ve demokratik bir şekilde mücadele edeceklerini belirtti.

“Bu alçakça saldırıyı yapanları şiddetle kınadığımız kadar, saldırıları ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiren bütün hükümetleri lanetliyoruz”

Hak-İş Konfederasyonu olarak, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde başlayıp devam eden Kur’an-ı Kerim yakma saldırılarına ve Türkiye’ye yönelik bir kısım operasyonları protesto etmek için toplandıklarını dile getiren Arslan, “Bu alçakça saldırıyı yapanları nefretle, şiddetle kınadığımız kadar bu saldırıları ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendiren başta İsveç hükümeti olmak üzere bu konudaki tavırlarını değiştirmeyen bütün hükümetleri lanetliyoruz, ve onları şiddetle kınıyoruz. Dünyanın hiçbir demokrasisinde ırkçılık, kutsal değerlere saldırı, nefret suçu asla ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

“Mücadelemizi demokratik çerçevede yapacağız”

Hak-İş insanların eşit olduğunu ve herkesin inanç özgürlüğünün olduğunu vurgulayan Arslan, “İnsanların inançlarına fütursuzca saldıranların ve özellikle hassasiyetlerimizi bilerek saldırmalarının bir nedeni olmalıdır. Bu hedeflerden bir tanesi İslam Dünyası ve Türkiye ile ilgilidir. Önümüzdeki seçimlere yönelik bir provokasyon, bir algı operasyonudur. Türkiye’yi kızdıracaklar toplumun, hassas dengelerini bozacaklar, bir kısım hedefledikleri çatışmalar, protestolar şiddete dönecek ve bundan da yararlanacaklar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Buradan bütün insanlığı buradan uyarıyoruz. Bu provokasyonlara asla itibar etmeyeceğiz. Buna karşı mücadelemizi demokratik çerçevede yapacağız” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’yi yenmek için PKK’yı kullanıyorlar”

Kendilerini üzen başka bir konu olan Cumhurbaşkanımızın maketinin ve Türk bayrağının çiğnenmesi olduğunu söyleyen Arslan şu ifadeleri kullandı:

“Kısa bir süre önce de Cumhurbaşkanımızın maketinin asıldığı ve Stokholm’deki bir takım binalara PKK terör örgütünün sloganlarının asıldığı dönemi yaşadık. İsveç ve Avrupa ülkeleri ne yazık ki PKK’yı terör örgütü olarak görmelerine rağmen, PKK’nın her türlü provokasyonlarına destek oluyorlar. Türkiye’yi PKK üzerinden dizayn etmek istiyorlar. Türkiye’nin iç savaşından güç devşirmek istiyorlar, Türkiye’yi yenmek için PKK’yı kullanıyorlar.”

Basın açıklamasının ardından Büyükelçilik önüne siyah çelenk konularak eylem son buldu.