HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 5’inci Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Kongresi’nde yapılan seçimlerde bir kez daha ITUC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 5’inci Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Kongresi’nde yapılan seçimlerde bir kez daha ITUC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

ITUC’un 5’inci Dünya Kongresi, Avustralya’nın Melbourne şehrinde gerçekleştirildi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki HAK-İŞ heyeti, ITUC 5’inci Kongresi’ne aktif olarak katıldı. Kongrede yapılan seçimlerde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2022-2026 dönemi için yeniden ITUC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Arslan, seçimlerin ardından yeni seçilen ITUC Genel Sekreteri Luca Visentini ve ITUC Genel Başkanı Akiko Gono ile bir araya gelerek hayırlı olsun dileğinde bulundu.