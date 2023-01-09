Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır” dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Arslan, gazetecilerin sendikal mücadelenin içinde yer almasının önemine dikkat çekerek, "Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen oldukça önemli bir meslektir”

Arslan, basın mesleğinde çalışanlarla, çalıştırılanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hakkındaki 212 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği, 10 Ocak 1961 tarihinden itibaren Türkiye’de “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nün kutlandığını hatırlatarak, “Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirmesi noktasında oldukça önemli bir meslektir ve demokrasinin temel taşlarından biridir. Basın emekçileri, her koşulda toplumun bilgilendirilmesi, ülke yararı için doğru bilgilerin verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin objektif ve tarafsız olarak kamuoyuna aktarılması gibi önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini yakından takip eden, her konuda söyleyecek sözü olan, gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan basın emekçileri, toplumun sesi olma konumundadır. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Gazetecilerin düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına mahkum edilmesini maalesef üzüntüyle karşılıyoruz”

Gazetecilerin gece gündüz, kar kış demeden 24 saat çalıştıklarını ve önlerine çeşitli engeller ve zorluklar çıkarıldığını kaydeden Arslan, “Sendikalı olma haklarını kullanamıyor, sendikalı olduklarında ise işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Toplumsal sorunları büyük bir özveriyle kamuoyunun gündemine getiren gazetecilerin ulusal ve özellikle de yerel basında kayıtdışı çalıştırılmasını, düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına mahkum edilmesini maalesef üzüntüyle karşılıyoruz. Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyorum”

Gazeteciler için çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten çıkarılmadıkları bir ortam dileyen ve bunun için sendikal mücadelenin devam ettiğini belirten Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

“Gazetecilik mesleğini bütün zorluklarına rağmen yapmaya çalışan, bir sevda ve aşk gibi görülen gazeteciliği özverili çabalarıyla ileriye taşıyan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyor, zor görevlerinde başarılar diliyorum."