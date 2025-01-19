HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır’da eylem yapan Diyarbakır anneleri ve DEM’li belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle görüştü.

Çocuklarının terer örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek bin 966 gündür eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, anne ve babalara karanfil hediye etti. Arslan, bin 966 gündür terör sevicisi partinin önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyarete geldiklerini, onların evlatlarını zorla dağa kaçıran zihniyete karşı verdikleri mücadeleyi her zaman takdirle, teşekkürle andıklarını söyledi. Arslan, devletin ve güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini bütün gücüyle sürdürürken, terörle mücadelede dünyada örnek teşkil edecek bir mücadeleyi de Diyarbakır annelerinin gerçekleştirdiğini belirterek, “Buradaki eylem, sıradan bir eylem değildir. 380 aile burada dönüşümlü olarak bu eylemlerini sürdürüyor, 58’i evladına kavuşmuştur. Amacımız, hedefimiz, bütün çocuklarımızın terör örgütünün elinden kurtulup annelerine teslim edilmesidir. Bunun için yapılan mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Arslan, daha sonra DEM’li belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi. 206 gündür ekmekleri için, gelecekleri için işe dönme mücadelesini sürdüren değerli emekçi arkadaşlarını selamladığını ifade eden Arslan, “Mücadeleniz kutlu ve mübarek olsun. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun. PKK’nın sivil uzantısı olan DEM’in bu anlayışını şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

HAK-İŞ Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm ise, 832 arkadaşlarının DEM’li belediyeler tarafından işten çıkarılması nedeniyle Mahmut Arslan’ın önderliğinde çadırda eylemlerini sürdürdüklerini kaydetti. Ne kadar uzun sürerse sürsün mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Aküzüm, “HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın gücünü ve desteğini her anlamda emekçi arkadaşlarımızın yanında görüyoruz” ifadelerini kullandı.