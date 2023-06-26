HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kurban Bayramı öncesinde yazılı bir mesaj yayınlayarak, “Kurban Bayramı’nı depremde kaybettiğimiz canlarımızın hüznüyle ama yaralarımızı birlikte sarmanın umuduyla geçireceğiz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yayınladığı mesajda birlik beraberlik ve kardeşlik mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

“Duygularının en yoğun yaşandığı bayramlarda yaralarımızı birlikte sarmak için seferber olmaya devam edeceğiz. Depremde yaşadığımız acıları paylaşarak azaltacağız."

Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, deprem bölgesindeki kardeşlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bütün gücümüz ve imkanlarımızla, üyelerimizden aldığımız güçle ve dayanışma duygularıyla bir elimizin hep deprem bölgesinde olacağını bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.