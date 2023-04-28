HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret ederek, Kamu Çerçeve Protokolü konusundaki öneri ve beklentilerini sundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’i ziyaret ederek, HAK-İŞ olarak, Türk-İş ile birlikte yürüttüğümüz Kamu Çerçeve Protokolü konusunda gelinen aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Öneri ve beklentilerimizi sunduk. Hatırlanacağı üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin ile 17 Nisan 2023 tarihinde yaptığımız görüşmede, 15 bin TL taban ücret ve yüzde 45 zam talebimize, Bakanlık tarafından taban ücret için 12 bin TL ve ilk 6 ay için yüzde 40 civarında ücret zammı teklif edilmişti. HAK-İŞ olarak, Sayın Bakan tarafından ifade edilen rakamları önemli ancak yetersiz bulduğumuzu, hem sendikalarımızın hem üyelerimizin hem de kamuoyunun beklentilerini karşılamadığını belirterek kabul etmemiştik" dedi.

Protokolün en kısa zamanda sonuçlanmasını istediklerini belirten Arslan, “HAK-İŞ olarak, Kamu Çerçeve Protokolünün taleplerimiz dikkate alınarak, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını istiyoruz. Sayın Bakanımızın büyük bir samimiyetle çaba gösterdiğini görüyoruz. Bu çabaların sonucunda en kısa zamanda bir uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin’den 1 Mayıs kutlaması

HAK-İŞ, Bakan Bilgin’i depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlamalarına davet etti. Bakan Bilgin, ziyaretleri vesilesiyle HAK-İŞ üyelerinin ve tüm emekçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günlerini kutladı.