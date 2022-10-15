Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yayınladığı taziye mesajında, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yayınladığı taziye mesajında, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle yayınladığı taziye mesajında, “Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci kardeşimizi kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Amasra’dan gelen haberler, milletimizin yüreğini dağladı. Ocaklara ateş düştü. Hak-İş Konfederasyonu olarak, hayatlarının baharında toprağa düşen maden emekçisi kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, başta madenci kardeşlerimizin aileleri olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun ve başsağlığı dileğinde bulunuyoruz. Yaralanan madencilerimize acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”