Hak-İş Konfederasyonu tarafından başlatılan, ana teması emek ve emekçi olan “Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları Yarışması”nın sonuçlanmasının ardından, Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezinde ödül töreni gerçekleştirildi.

Hak-İş Konfederasyonu tarafından başlatılan, ana teması emek ve emekçi olan “Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları Yarışması”nın sonuçlanmasının ardından, Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezinde ödül töreni gerçekleştirildi.

Hak-İş Konfederasyonunun ’Sanat ve Kültür Komitesi’ tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen Hak-İş Emek 3. Emek Fotoğrafları Yarışması Ödül Töreni’ne Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları katıldı.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada fotoğrafçılığın çok ciddi bir sanat olduğuna vurgu yapan Genel Başkan Arslan, “Çekilen bazı fotoğrafların dünyayı nasıl sarstığını hep birlikte gördük. Aylan bebeğin cansız bedeninin bütün dünyayı nasıl harekete geçirdiğine, Afrika’daki aç kalmış bir çocuğun akbaba önünde çekilen fotoğrafının bütün dünya tarafından tartışıldığına şahitlik ettik. Bu noktada, fotoğraf sanatını çok iyi bilen insanların, bir fotoğrafla insanlara nasıl bir mesaj verileceğinin örneklerini yaşadık. Yarışmamıza katılan arkadaşlarımızın da bu konudaki gayretlerini ve çabalarını takdir ediyoruz” diye konuştu.

Emeğin kadrajına takılan fotoğrafların mücadele ettiği yarışmada 4 kişiye ödüllerinin takdim edileceğini belirten Arslan, “Kültür Bakanlığımızın bu tür faaliyetlere destek vermiş olması çok anlamlı. Bakanlığımızın sağlamış olduğu katkılar sayesinde bizler de bu konuda tecrübe kazanıyoruz” dedi.

“Emek hareketi ile sinemayı, kültür sanatı bir araya getirmek istiyoruz”

Seyit Onbaşı’nın hayatını konu alan bir belgesel çekmeyi arzu ettiklerini ifade eden Arslan, "Bu belgeselin yanında işçi hareketinin, sendikal hareketin liderlerinden veya bu alanda dünyada bir kısım olağanüstü dönemleri gerçekleştiren sendika işçi liderlerinden bazılarının hayatlarını konu alan bir belgesel çekmek istiyoruz. Emek hareketi ile sinemayı, kültür sanatı bir araya getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gündem ile ilgili konulara da değinen Arslan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla birlikte kamu çerçeve protokolünü imzalarken üç tane temel konuda mutabık kalmıştık. Bunlar, kadro alamayan taşeron şirketlerde ve Kamu İktisadi Teşebbüsünde çalışan arkadaşlarımızın kadrolarının verilmesi, geçici mevsimlik işçilerimiz başta olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü ve Çaykur olmak üzere, mevsimlik geçici işçilerin kadro sorunlarının çözülmesi ve 696 ile kadroya geçen işçilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesiydi. Bu üç konuda Sayın Bakanımızla mutabık kaldık. Bu yılın sonuna kadar bu üç konuyu çözmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Karabağ bizim için çok anlamlı ve önemlidir”

Önceki günlerde Ermenistan tarafından Azerbaycanlı askerlere düzenlenen saldırı ile ilgili konuşan Arslan, “Yaklaşık 50 kardeşimiz Ermenilerin saldırısında şehit oldular. Bütün Karabağ şehitlerinde olduğu gibi dün kaybettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Karabağ bizim için çok anlamlı ve önemlidir. Karabağ savaşında Hak-İş farklı bir sorumluluk üstlenmiş, mütevazi imkanlarını bir araya getirerek, savaşın tam can yakıcı döneminde Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmak üzere Bakü’ye gittik ve orada kendilerine destek olmaya çalışmıştık. Biz bir millet, iki devlet olarak her zaman olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanında ve onlarla beraberiz. Onların şehitleri bizim şehitlerimiz, gazileri bizim gazilerimizdir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Bin 124 fotoğrafın başvurduğu Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları Yarışması’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 fotoğraf dereceye girerken, 50 fotoğraf da sergileme ödülü kazandı.

Yarışmada, birincilik ödülünü “Ekmek” fotoğrafı ile Sabri Altın, ikincilik ödülünü “Arıza Ekibi” fotoğrafı ile Özkan Bilgin, üçüncülük ödülünü “Süpürge Ustası” fotoğrafı ile Niyazi Gürgen, mansiyon ödülü ise “Tesi Kültürü Hala Yaşatılıyor” fotoğrafı ile Musa Talaşlı aldı.

Genel Başkan Arslan ile konfederasyonların genel başkanları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri tarafından, ödül töreninin ardından, yarışmada ödül alan ve sergilenmeye layık görülen fotoğrafların yer aldığı Hak-İş Emek Fotoğrafları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.