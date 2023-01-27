Haiti’de polisler, son 1 ayda 10’dan fazla polis memurunun öldürülmesi nedeniyle gerçekleştirdikleri protesto sırasında Başbakan Ariel Herny’nin özel konutuna saldırdı.

Haiti’de polisler, son 1 ayda 10’dan fazla polis memurunun öldürülmesi nedeniyle gerçekleştirdikleri protesto sırasında Başbakan Ariel Herny’nin özel konutuna saldırdı.

Karayipler ülkesi Haiti’de silahlı çeteler tarafından son 1 ayda 14 polis memurunun öldürülmesine tepki gösteren polisler, başkent Port-au-Prince’ta sokaklara döküldü. Lastik yakarak yolları kapatan protestocular, Haiti Başbakan Ariel Henry’nin resmi konutuna da saldırdı. Öfkeli protestocular daha sonra Arjantin gezisinden dönen Henry’nin bulunduğu Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanına yöneldi. Henry’nin protesto nedeniyle bir süre havalimanında mahsur kaldığı, daha sonra evine geçebildiği belirtildi.

“Henry’nin göreve gelmesinden bu yana 78 polis öldürüldü”

Haiti Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı (RNDDH) tarafından yapılan açıklamada, Henry’nin Temmuz 2021’de iktidara gelmesinden bu yana 78 polis memurunun öldürüldüğü, ölümlerden Başbakan Henry ve Emniyet Müdürü Frantz Elbe’nin sorumlu olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Tarih, ülkelerine hizmet etmeyi seçen bu insanların hayatlarını korumak ve yaşatmak için hiçbir şey yapmadıklarını hatırlayacaktır" denildi.